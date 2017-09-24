Ночью в Киеве сгорел склад с полиматериалами, пенопластом и плинтусами

В конце суток субботы, 23 сентября, Киеве загорелось складское здание размером 160 на 55 метров, впоследствии распространившееся с 2,5 тыс. м кв на площадь в 3,5тыс. м кв, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Сообщение о пожаре по ул.Вискозная, 17 поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве в 23:42 субботы. "Под действием высокой температуры произошло разрушение кровли по площади пожара, с последующим распространением огня на площадь 3500 кв. м", - говорится в информации.

Тушение пожара осложнялось большим количеством горючих материалов (полиматериалов, пенопласта, плинтусов, панелей, прочего), которые находились на территории склада. Кроме того, давление в пожарных гидрантах данного объекта было недостаточно, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральную линию на расстояние более 600 метров от пожара.

"А работники ПАО "Киевэнерго" только в 2:02 отключили объект от электроснабжения. В 3:17 пожарные локализовали пожар, а в 5:00 ликвидировали", - отметили в главке ГСЧС.

Из одного из помещений пожарные вынесли два газовых баллона, тем самым не допустив взрывов. Спасатели также не допустили распространения огня на близлежащий склад с алкогольными напитками.

К тушению пожара привлекались 26 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 120 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве. Информации о жертвах и пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются.