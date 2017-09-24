События

11:14 24.09.2017

Пожар в Красноградском лесхозе на Харьковщине полностью ликвидирован

Пожар, возникший на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренька в пятницу днем, полностью ликвидирован в субботу вечером.

"По состоянию на 19.00 23 сентября пожар ликвидирован", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В тушении огня были задействованы пожарный самолет АН-32, 28 отделений на автоцистернах, 3 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградского района, а также 200 человек личного состава ГСЧС и 25 работников лесхоза. Также к месту пожара было направлено 60 курсантов и 10 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины.

Силами ГСЧС были спасены два жилых дома в с.Мартыновка, из которых были эвакуированы 8 жильцов.

Как сообщалось, пожар на территории Красноградского лесхоза возник в пятницу днем. По состоянию на 18.00 пятницы из-за ветренной погоды он охватил 70 га (из них около 50 га верхового пожара).

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