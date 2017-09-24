Боевики в зоне АТО 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный погиб – штаб АТО

В субботу, 23 сентября, боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один украинский солдат.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Во время 10 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий погиб один украинский защитник", - сообщается в сводке за 23 сентября пресс-центре штаба АТО в воскресенье утром.

Суббота в зоне проведения АТО завершилась активизацией обстрелов украинской армии со стороны боевиков. До 18 часов количество огневых провокаций было незначительно. Вечером же и ночью незаконные вооруженные формирования вели огонь по всем направлениям, используя, гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении трижды был зафиксирован огонь из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским войскам, расположенным в районе Авдеевской промзоны. Из этого же оружия были обстреляны украинские позиции вблизи шахты Бутовка и Светлодарска. В районе Каменки боевики активно применяли миномет калибра 82 миллиметра. Кроме того, в конце суток на подступах к Невельскому опорные пункты сил АТО дважды попали под вражеский огонь из стрелкового оружия.

На Приморском направлении со стороны НВФ были зафиксированы факты применения гранатометов вблизи Гнутово и Водяного. А вблизи Широкино велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

На Луганском направлении боевики трижды открывали огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского, а крупнокалиберный пулемет работал по окрестностям Новотошкивского.

В сводке по состоянию на 18.00 субботы, 23 сентября, в пресс-центре штаба АТО сообщали, что боец Вооруженных сил Украины получил смертельное огнестрельное ранение на Луганском направлении. "Так, около 4 утра враг открыл огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, что на Луганском направлении. Наши военные симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один украинский воин", - говорилось в обнародованной информации.