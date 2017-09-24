Активизацию сотрудничества обсудили президент Украины и премьер провинции Онтарио

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Канаду провел встречу с премьером провинции Онтарио Кэтлин Винн (Kathleen Wynne), в ходе которой обсудил развитие сотрудничества и взаимодействия в экономической, культурной и социальной сферах.

"Собеседники договорились о налаживании тесного сотрудничества в отношении образования, в том числе инклюзивного. Как отметила премьер Винн, провинция Онтарио, как и Канада, считается лидером в мире по внедрению стандартов инклюзивного образования. Президент также пригласил в Украину экспертов из Онтарио по внедрению телемедицины", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в субботу вечером.

П.Порошенко и К.Винн также обсудили вопросы оживления экономического сотрудничества между провинцией Онтарио и украинскими регионами. Среди прочего были отмечены большие возможности для обеих стран в сфере IТ.

Президент Украины также отметил важную роль украинцев, которую они играют в Канаде, способствуя развитию этого государства. В свою очередь премьер Онтарио отметила, что украинская община играет важную роль и для ее провинции, поскольку они составляют 8% населения.

"К.Винн также рассказала об информировании населения провинции относительно Голодомора в Украине. П.Порошенко сообщил о намерениях общины Онтарио следующем году открыть в провинции монумент памяти жертв Голодомора. Ранее провинция Онтарио признала Голодомор геноцидом украинского народа", - говорится в информации.