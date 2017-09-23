События

22:38 23.09.2017

Стратегические бомбардировщики США совершили полет близ КНДР

Несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B совершили в субботу полет вдоль границ КНДР, сообщают американские СМИ со ссылкой на Пентагон.

Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке".

"Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз", - заявили в американском военном ведомстве.

Также в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.

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