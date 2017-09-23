Порошенко призвал канадский бизнес прийти в Украину: сейчас правильное время и место для инвестирования

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Канаду встретился с представителями канадского бизнеса и пригласил их в Украину, сообщает в субботу вечером пресс-служба главы государства.

"Мы делаем все возможное, чтобы сделать связи между нашими странами более тесными. Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти. И хочу сказать вам - сейчас правильное время и место для инвестирования", - подчеркнул П.Порошенко, добавив, что Украина имеет большой потенциал.

Президент напомнил, что несколько дней назад Украина завершила размещение украинских суверенных бондов на $3млрд. "Это хороший сигнал о доверии инвесторов к Украине и реформам, которые проводятся", - добавил П.Порошенко.

Глава государства рассказал об изменениях в Украине, в частности антикоррупционных шагах, внедрении электронного декларирования и последних реформах, которые осуществила украинская власть.

Президент обратил внимание бизнесменов на оценки международных финансовых организаций, которые сводятся к тому, что в Украине за последние три года сделано больше, чем за предыдущие 20 лет.

"Ряд канадских компаний, работающих в области энергетики, сельского хозяйства, оборонного и финансового сектора, авиастроительной отрасли проявили значительный интерес к украинскому рынку особенно в контексте внедрения свободной торговли с Украиной", - говорится в сообщении.