События

20:50 23.09.2017

В Нью-Йорке проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров в субботу в Нью-Йорке начали переговоры по карабахскому урегулированию.

"В Нью-Йорке началась встрече глав МИД Армении и Азербайджана", - написал в микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в Twitter, что Э.Мамедъяров и Э.Налбандян встречаются с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Э.Мамедъяров сейчас проводит встречу с армянским коллегой Э.Налбандяном и сопредседателями МГ ОБСЕ", - написал Х.Гаджиев.

На встрече обсуждается урегулирование карабахского конфликта.

Ранее Э.Налбандян сообщил, что встрече с главой МИД Азербайджана будет обсуждаться организация возможной встречи президентов Армении и Азербайджана и график визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украинский военный погиб в перестрелке с боевиками под Новоалександровкой

Консул подтвердил гибель двух граждан Украины при крушении одномоторного самолета в Греции

Суд арестовал двоих судей, предлагавших $300 тыс. взятки Холодницкому

В МВД Украины покушение на "министра" "ДНР" связали с попыткой ликвидации конкурента Захарченко

Под обстрелы боевиков попали жилые кварталы населенных пунктов Зайцево и Гранитное

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал канадский бизнес прийти в Украину: сейчас правильное время и место для инвестирования

Порошенко и Фриланд скоординировали подходы к реализации ввода миротворцев ООН на Донбасс

Более 30 иностранцев задержали в Турции по подозрению в связях с ИГ

Марина Порошенко представила украинской диаспоре в Канаде "Книгу Мира"

В Украине 16,6 тыс взрослых привлечены к админответственности за доведение детей до состояния алкогольного опьянения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/uslugi.html
РЕКЛАМА