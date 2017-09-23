В Нью-Йорке проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров в субботу в Нью-Йорке начали переговоры по карабахскому урегулированию.

"В Нью-Йорке началась встрече глав МИД Армении и Азербайджана", - написал в микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в Twitter, что Э.Мамедъяров и Э.Налбандян встречаются с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Э.Мамедъяров сейчас проводит встречу с армянским коллегой Э.Налбандяном и сопредседателями МГ ОБСЕ", - написал Х.Гаджиев.

На встрече обсуждается урегулирование карабахского конфликта.

Ранее Э.Налбандян сообщил, что встрече с главой МИД Азербайджана будет обсуждаться организация возможной встречи президентов Армении и Азербайджана и график визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.