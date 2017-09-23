События

18:23 23.09.2017

Украинский военный погиб в перестрелке с боевиками под Новоалександровкой

С начала суток субботы в районе проведения АТО на востоке Украины активность группировок боевиков была минимальной, однако один боец Вооруженных сил Украины получил смертельное огнестрельное ранение на Луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С полуночи зафиксировано два обстрела наших позиций. Из них одна огневая провокация привела к потере среди наших защитников. Так, около 4 утра враг открыл огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, что на Луганском направлении. Наши военные симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один украинский воин", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 субботы, опубликованной на странице в Фейсбук.

Кроме того, информируют в пресс-центре штаба АТО, на Мариупольском направлении почти в 13.00 боевики применяли крупнокалиберный пулемет. "Военнослужащие сил АТО огнем жестко заставили врага соблюдать режим тишины", - говорится в сообщении.

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