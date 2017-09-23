Более 30 иностранцев задержали в Турции по подозрению в связях с ИГ

Полиция Турции задержала 36 человек, которые могут быть связаны с террористической группировкой "Исламское государство", сообщило в субботу агентство "Анадолу".

По данным агентства, 31 из них имеют гражданство других государств, их национальная принадлежность не уточняется.

В рамках антитеррористической операции сотрудники местной полиции провели в субботу обыски в 15 зданиях в Стамбуле. Предполагается, что некоторые из задержанных сражались в Сирии и Ираке на стороне боевиков ИГ.

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