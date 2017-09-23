События

17:49 23.09.2017

Более 30 иностранцев задержали в Турции по подозрению в связях с ИГ

Полиция Турции задержала 36 человек, которые могут быть связаны с террористической группировкой "Исламское государство", сообщило в субботу агентство "Анадолу".

По данным агентства, 31 из них имеют гражданство других государств, их национальная принадлежность не уточняется.

В рамках антитеррористической операции сотрудники местной полиции провели в субботу обыски в 15 зданиях в Стамбуле. Предполагается, что некоторые из задержанных сражались в Сирии и Ираке на стороне боевиков ИГ.

Еще по теме

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украинский военный погиб в перестрелке с боевиками под Новоалександровкой

Консул подтвердил гибель двух граждан Украины при крушении одномоторного самолета в Греции

Суд арестовал двоих судей, предлагавших $300 тыс. взятки Холодницкому

В МВД Украины покушение на "министра" "ДНР" связали с попыткой ликвидации конкурента Захарченко

Под обстрелы боевиков попали жилые кварталы населенных пунктов Зайцево и Гранитное

ПОСЛЕДНЕЕ

Марина Порошенко представила украинской диаспоре в Канаде "Книгу Мира"

В Украине 16,6 тыс взрослых привлечены к админответственности за доведение детей до состояния алкогольного опьянения

Гендиректор госпредприятия и два его заместителя уличены во взяточничестве

В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди и осенняя прохлада

Пиротехники разминируют территорию военного склада в Донецкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа 3д принтеров
РЕКЛАМА