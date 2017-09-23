События

17:33 23.09.2017

Марина Порошенко представила украинской диаспоре в Канаде "Книгу Мира"

В рамках рабочего визита президента Украины в Канаду супруга главы государства Марина Порошенко посетила инклюзивное образовательное учреждение - Украинскую католическую школу им. Святого Димитрия.

"По случаю Международного дня Мира, который во всем мире отмечают 21 сентября, Марина Порошенко и ученики торонтовской школы вписали новые страницы в общенациональный украинский проект "Книга Мира", - сообщила пресс-служба президента Украины.

"Сегодня украинский народ вынужден защищать свою государственность и независимость от восточного соседа. Уже три долгих года миллионы украинцев переживают удары войны по своим семьям и стране, отстаивая свободу и справедливость… Поэтому эта "Книга Мира" является своеобразным послом, который показывает насколько украинцы мирная нация, и что мы стремимся жить в мире", - сказала М.Порошенко.

В настоящее время в школе обучается 260 учеников. Главной целью школы Св.Димитрия стало сохранение национально-культурной идентичности нового поколения украинских канадцев, а также изучение, популяризации украинского языка в Канаде. В школе есть несколько спортивных команд, действует струнный оркестр, создан клуб по шахматам, художественные кружки.

М.Порошенко также посетила детский сад и церковь Святого великомученика Димитрия,, которые функционируют при Украинской католической школе им. Св.Димитрия.

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