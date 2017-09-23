События

15:29 23.09.2017

В Украине 16,6 тыс взрослых привлечены к админответственности за доведение детей до состояния алкогольного опьянения

В Украине около 17 тысяч фактов доведения детей до состояния алкогольного опьянения обнаружила полиция в течение 2017 года, сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По их информации, во время проведения рейдов ювенальная полиция задокументировала почти 2 тысячи случаев продажи детям алкогольных напитков. "Следует отметить, что треть подростков, совершивших преступления в 2017 году, находились в состоянии алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении.

В течение нынешнего года полиция обнаружила и привлекла к административной ответственности за доведение несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения 16,6 тысяч взрослых.

Во время рейдов в 2017-м работники ювенальной превенции обнаружили 1707 случаев продажи алкогольных напитков подросткам.

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