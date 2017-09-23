События

15:12 23.09.2017

Консул подтвердил гибель двух граждан Украины при крушении одномоторного самолета в Греции

В Греции при крушении одномоторного самолета погибла семейная пара из Украины, сообщил "Громадському радио" консул-руководитель консульства Украины в Салониках Александр Воронин.

"Я могу подтвердить, что был факт аварии вчера. Тела погибших найдены. Оба – граждане Украины. Сейчас осуществляется процедура по репатриации тел в Украину", - сказал А,Воронин радио в субботу.

Консула сообщил, что погибшие - жители Ровенской области. Уже установлена связь с их сыном и с ним же согласуется процедура репатриации тел.

По информации СМИ, авиакатастрофа произошла в Греции в пятницу, 22 сентября. Частный самолет вылетел из аэропорта Александруполис и направлялся в Румынию.

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