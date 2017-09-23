В МВД Украины покушение на "министра" "ДНР" связали с попыткой ликвидации конкурента Захарченко

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили факт покушения на так называемого "министра доходов и сборов" "ДНР" Александра Тимофеева, он находится в реанимации в критическом состоянии.

"Мы подтверждаем факт покушения на так называемого "министра доходов и сборов" российско-террористической банды "ДНР" Тимофеева, произошедшего сегодня утром во временно оккупированном Донецке", - сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что по оперативной информации, в результате взрывов пострадали 8 человек - все находятся в тяжелом состоянии.

"Сам так называемый "министр" жив, но находится в реанимации в критическом состоянии", - сообщил З.Шкиряк.

Советник главы МВД отметил, что А.Тимофеев пытался проводить кулуарные переговоры с Кремлем относительно стремлений занять пост главаря "ДНР" вместо Александра Захарченко.

"Вероятно, речь идет о попытке ликвидации возможного конкурента со стороны верхушки этой преступной организации, то есть со стороны самого Захарченко", - написал З.Шкиряк.

Впрочем, не исключено, что это может быть и запущенный российскими спецслужбами очередной "бешеный лифт" в рамках спецопераций ГРУ-ФСБ по зачистке главарей террористических группировок "Л/ДНР"", - добавил он.

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в субботу на брифинге в Киеве сообщил, что А.Тимофеев имел немало врагов среди сепаратистов и российских кураторов из-за своей деятельности на посту так называемого "министра доходов и сборов" "ДНР".

По информации спикера Минобороны Украины, А.Тимофеев по прозвищу "Ташкент" примкнул к верхушке бандформирования "ДНР" весной 2014 года. "В частности принимал участие в боях за донецкий аэропорт в рядах незаконного вооруженного формирования "Оплот". Заняв вышеупомянутую высокую должность в оккупационной администрации, "Ташкент" стал куратором экономического блока квазигосударства", - рассказал А.Лысенко.

По его словам, за минувшие несколько лет А.Тимофеев существенно обогатился и нажил много врагов в "рядах других сепаратистов, российских кураторов и простых граждан, ограбленных оккупантами",

"Таким образом, утренний инцидент – это закономерный этап в продолжительной преступной так называемой карьере Александра Тимофеева", - отметил спикер Минобороны.

Ранее в этот день т.н "ДНР" сообщили о покушении на "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.

Как пишет interfax.ru, ссылаясь на сайт "ДНР", покушение на А.Тимофеева было совершено в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха. По их данным, в результате взрыва пострадали восемь человек.

Между тем, в пресс-службе министерства сообщили, что был подорван автомобиль министра. "Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривали, он жив-здоров", - сказали в пресс-службе "Донецкому агентству новостей".