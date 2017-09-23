Под обстрелы боевиков попали жилые кварталы населенных пунктов Зайцево и Гранитное

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) зафиксировала обстрелы боевиками населенных пунктов Зайцево и Гранитное в пятницу вечером.

Так, около 21.30 во время обстрела позиций подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Зайцево-Северное под огонь противника также попали его жилые кварталы.

"В результате обстрела НВФ ОРДО из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия повреждена крыша жилого дома по улице Майорская, 27. Никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в соцсети Фейсбук.

Кроме того, во время обстрела боевиков в пятницу с 21.30 до 21.50 позиций сил АТО в районе населенного пункта Гранитное (Мариупольский направление), под огонь попали жилые кварталы указанного населенного пункта. В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов загорелся жилой дом по улице Куинджи, 18. Пожар удалось локализовать силами местных жителей. Никто из гражданского населения не пострадал.

В Гранитном наблюдательная группа украинской стороны СЦКК уточняет информацию относительно окончательных последствий обстрела боевиков.