В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди и осенняя прохлада

В Украине в ближайшие сутки 24 сентября погоду большей части территории страны будет определять влажный и относительно прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в большинстве областей Украины, днем в западной половине дожди, местами грозы. Ветер восточный, 5-12 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в Карпатах и на Закарпатье 3-8° тепла, днем 14-19°, в южных и восточных областях ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве 24 сентября прогнозируется дождь, температура ночью 11-13°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 сентября самая высокая температура днем была 30,0° в 2015 году, самая низкая ночью 0,1° в 1916 году.

В Украине 25 сентября без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 17-22°; в южной части ночью 10-15°, днем 21-26°.

В Киеве 25 сентября также без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 18-20°.

По состоянию на 9:00 субботы, 23 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-24°, в Днепре, в районе Киева, 18°.