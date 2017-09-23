Пиротехники разминируют территорию военного склада в Донецкой области

Пиротехники Вооруженных сил Украины разминируют территории военного склада в Никольском районе Донецкой области (неподалеку от Мариуполя), где накануне вечером произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский.

"В настоящее время на месте работает 4 группы ВСУ по разминированию территории склада, 6 групп пиротехников ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – ИФ) осматривают и при необходимости разминируют территорию поселка Новоянисоль. Следственно-оперативные группы полиции проводят работу по установлению причин пожара", - сообщил П.Жебривский.

Он отметил, что по состоянию на 8:00 установлены повреждения по 14 адресам: в основном, оконные блоки, кровля и заборы. Информация о пострадавших не поступала.

По словам П.Жебривского, к ликвидации последствий пожара привлечены 248 человек и 53 единицы техники.

Глава Донецкой ОВГА также сообщил, что в поселке Новоянисоль, возле которого располагается военный склад, проживает 450 человек. Во время пожара 60 из них выехали самостоятельно, в организованной массовой эвакуации населения потребности не было, хотя все необходимое для этого было подготовлено силами ГСЧС.

Как сообщалось, вечером 22 сентября, на одном из военных объектов в районе н.п. Новоянисоль Никольского района Донецкой области возник пожар, который привел к детонации боеприпасов.

По информации Минобороны, около 16:00 пятницы работники сельскохозяйственного предприятия подожгли стерню на выкошенных поле. В результате сильных порывов ветра пожар вышел из-под контроля и перекинулся на склады базового лагеря воинской части.

Работники Никольского отделения полиции Донецкой области и сотрудниками ГСЧС оцепили территорию вокруг складов в радиусе 4-5 км.

Жители ближайших домов были эвакуированы.

Пожар на складе был ликвидирован в 5:47 субботы, 23 сентября.

По факту пожара на поле с последующим возгоранием и детонацией боеприпасов на складе одной из воинских частей ВСУ возбуждено уголовное производство по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).