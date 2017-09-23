События

13:08 23.09.2017

В "ДНР" сообщили о взрыве в Донецке и ранении восьми человек

В т.н "ДНР" сообщили о покушении на "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.

Как пишет interfax.ru, ссылаясь на сайт "ДНР", покушение на А.Тимофеева было совершено в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха. По их данным, в результате взрыва пострадали восемь человек.

Между в пресс-службе министерства сообщили, что был подорван автомобиль министра.

"Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривали, он жив-здоров", - сказали в пресс-службе "Донецкому агентству новостей".

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