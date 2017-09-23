События

11:33 23.09.2017

Тегеран успешно осуществил очередной запуск баллистической ракеты

Иран провел новые испытания баллистической ракеты, дальность полета которой превышает 2 тыс. км, передает в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Видео о запуске ракеты было распространено на сайте телеканала.

Испытание баллистической ракеты было проведено поздно вечером в пятницу, однако точное место запуска неизвестно.

При этом "Пресс-ТВ" отмечает, что испытание ракеты, которая способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета свыше двух тыс. километров, было успешным.

В феврале этого года Тегеран уже производил запуск баллистической ракеты средней дальности. После проведения Ираном испытаний президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного ответа на действия Тегерана.

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Интерфакс-Украина
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