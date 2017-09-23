События

09:06 23.09.2017

Пожары в лесхозах на Харьковщине и Днепропетровщине потушены, проливаются отдельные очаги тления – ГСЧС

Пожары, возникшие ранее на территории лесхозов в Харьковской и Днепропетровской областей, состоянием на утро субботы потушены, проводится проливка отдельных очагов тления, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Вблизи с.Наталино Красноградского района 22 сентября в 12.35 на территории Красноградского лесного хозяйства произошло возгорание лесного массива на площади около 70 га из них 50 га верхового пожара. По состоянию на 7.00 23 сентября открытого огня не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

К тушению пожара привлечены 33 ед. тех. и 225 чел., из них от ГСЧС 28 ед. тех. и 200 чел. личного состава, в том числе самолет АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа во главе с начальником Главного управления ГСЧС в Харьковской области Волобуев О.В.

Кроме того, вблизи с.Гвардейское (Новомосковский р-н Днепропетровской обл.) в пятницу 22 сентября в 11.30 на территории военного полигона ВЧ А1363 произошло возгорание сухой травы на площади 20 га и лесного массива Новомосковского военного лесхоза на общей площади около 100 га из них 30 га верхового.

По информации спасателей, "по состоянию на 7.00 23 сентября открытого огня не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления".

Всего к тушению пожара привлечены 32 ед. тех. и 271 чел., из них от ГСЧС – 16 ед. тех. и 90 чел. личного состава, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа во главе с начальником Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Кульбач А.А.

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