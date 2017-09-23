Нафтогаз продаст 59 из 62 своих автомобилей, в том числе автопарк Мерседесов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз-Украины" продаст почти все свои автомобили, купленные ранее за средства полученные от должников прошлых лет, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

НАК "Нафтогаз Украины" арендует в ДК "Газ Украины" 5 автомобилей Фольксваген, 37 автомобилей марки Шкода Octavia и Superb.

"Нафтогаз продаст 59 из 62 автомобилей, которые сейчас принадлежат компании, в том числе автопарк Мерседесов. Для этого Нафтогаз подал документы и ожидает необходимые согласования Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Фонда государственного имущества, Министерства юстиции и Кабинета Министров Украины", – говорится в сообщении на сайте Компании в пятницу.

В информации уточняется, что ДК "Газ Украины" закупил автомобили за средства, которые удалось получить у коммерческих компаний-должников по долгам прошлых лет. Компания приобрела автомобили Шкода, собранные в Закарпатской области, у официального дилера производителя.