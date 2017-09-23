События

08:35 23.09.2017

В связи с непогодой в Украине обесточено более 100 населенный пунктов

В связи со сложными погодными условиями в пятницу в Украине без электроэнергии остался 101 населенный пункт, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"22 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 101 населенного пункта в восьми областях, а именно: Донецкая - 30 н.п., Киевская - 30 н.п., Полтавская - 20 н.п., Винницкая - 14 н.п., Одесская - 14 н.п., Запорожская - 13 н.п., Черкасская - 8 н.п., Днепропетровская - 2 н.п.", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

В ГСЧС подчеркнули, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

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Интерфакс-Украина
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