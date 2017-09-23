События

08:19 23.09.2017

В зоне АТО есть все необходимое имущество для оборудования позиций, заявляют в Минобороны

На полевых составах в районе проведения Антитеррористической операции в наличии больше 5 тысяч строительных скоб, которые используются для оборудования позиций и блокпостов, сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на информацию командования инженерных войск Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на составах текущего обеспечения инженерных войск создан резерв для пополнения отмеченного имущества в количестве свыше 17,5 тысяч штук.

Вязальный провод, также используемый для оборудования позиций и блокпостов, находится на складах в районе проведения АТО в количестве почти 70 тонн.

"Командиры подразделений получают отмеченное имущество по заявкам, с учетом потребностей для оборудования того или другого сооружения. Начальники инженерной службы оперативно-тактических группировок и штаба АТО, а также представители инженерной службы ВСУ подтверждают наличие необходимого имущества для оборудования позиций и готовы встретиться с представителями волонтерского сообщества для обсуждения текущих вопросов деятельности и потребностей ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко осмотрел фортификационное сооружение второй линии обороны в зоне АТО и отмечает необходимость проведения проверки использования бюджетных средств на ее возведение.

Генпрокурор сообщил, что первой задачей для нового военного прокурора сил АТО он поставил проведение расследования затраченных средств и "в случае установления хищения - предъявить обвинение тем руководителям областных государственных администраций, кто сладко спит в тылу".

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