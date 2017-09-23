Пожар на складах в Донецкой области ликвидирован

Состоянием на утро субботы пожар на складах боеприпасов в районе с.Малоянисоль (Никольского района Донецкой области) ликвидирован, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В 5.47 23 сентября пожар ликвидирован", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекалось 270 человек и 61 ед. техники, из них от ГСЧС – 116 чел. личного состава и 20 ед. техники, Национальной полиции - 90 чел. и 20 ед. техники, Вооруженных сил Украины - 30 чел и 3 ед. техники, Национальной гвардии и местных органов - 40 чел. и 10 ед. техники, Министерства здравоохранения - 24 чел. и 8 ед. техники.

В ГСЧС подчеркнули, что на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с замглавы Донецкой военно-гражданской администрации Ремским В.В., и оперативная группа ГСЧС Украины, которую возглавляет и.о. начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Мигрин А.С.