События

08:08 23.09.2017

Пожар на складах в Донецкой области ликвидирован

Состоянием на утро субботы пожар на складах боеприпасов в районе с.Малоянисоль (Никольского района Донецкой области) ликвидирован, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В 5.47 23 сентября пожар ликвидирован", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекалось 270 человек и 61 ед. техники, из них от ГСЧС – 116 чел. личного состава и 20 ед. техники, Национальной полиции - 90 чел. и 20 ед. техники, Вооруженных сил Украины - 30 чел и 3 ед. техники, Национальной гвардии и местных органов - 40 чел. и 10 ед. техники, Министерства здравоохранения - 24 чел. и 8 ед. техники.

В ГСЧС подчеркнули, что на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с замглавы Донецкой военно-гражданской администрации Ремским В.В., и оперативная группа ГСЧС Украины, которую возглавляет и.о. начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Мигрин А.С.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 27 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

Порошенко: размещение миротворцев ООН на Донбассе не будет осуществляться по российскому сценарию

Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины

Взрывы боеприпасов на загоревшемся складе прекратились, эвакуировано 30 человек

Боевики в зоне АТО в пятницу применяли 120-миллиметровые минометы

ПОСЛЕДНЕЕ

В связи с непогодой в Украине обесточено более 100 населенный пунктов – ГСЧС

В зоне АТО есть все необходимое имущество для оборудования позиций, заявляют в Минобороны

В Киеве выявили подпольную базу по производству и реализации оружия и боеприпасов – прокуратура

На Полтавщине продолжается ликвидация двух лесных пожаров – ГСЧС

Порошенко поприветствовал украинскую команду на "Играх Непокоренных"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на катушки для спиннинга на price.ua
РЕКЛАМА