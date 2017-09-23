События

07:54 23.09.2017

В Киеве выявили подпольную базу по производству и реализации оружия и боеприпасов – прокуратура

Правоохранители Киева провели операцию по обнаружению подпольной базы по производству и реализации оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Согласно материалам следствия, участники преступной группы, используя специальное оборудование, переделывали стартовое и травматическое оружие в нарезное и огнестрельное, а также изготовляли боеприпасы к нему. Данную деятельность они осуществляли исключительно с целью незаконного обогащения, реализовывая оружие и патроны среди узкого круга лиц, пользовавшихся их доверием", - говорится в обнародованной в пятницу информации.

Преступники хранили изготовленное оружие на территории гаражного кооператива в Киево-Святошинском районе. Правоохранители изъяли оборудование для изготовления оружия и изменения его маркировки, а также тысячу единиц боеприпасов, пистолеты и карабин.

В ходе проведенной операции был задержан один человек, а его пособники объявлены в розыск.

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