События

07:05 23.09.2017

Боевики за сутки 27 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

За прошедшие сутки боевики 27 раз нарушили перемирие. Украинские военные 19 раз жестко отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой силами АТО. После 18.00 противник продолжил обстрелы украинских позиций на приморском и донецком направлениях", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук в субботу утром.

На донецком направлении вечером и ночью боевики трижды били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и Каменки. Из этого же оружия дважды открывался огонь в окрестностях Зайцево и Невельского. Также под обстрелами боевиков оказались украинские опорные пункты вблизи шахты Бутовка и Песков.

На приморском направлении боевики применяли автоматические гранатометы у Водяного, а пулеметы - неподалеку Гнутово. Кроме того, под пулеметный огонь боевиков попали укрепления сил АТО на подступах к Талаковке и Павлополю.

На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

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