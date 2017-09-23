Создание музея и реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади идут по плану – КГГА

Создание музея и вторая очередь реконструкции транспортной развязки (строительство многофункционального комплекса) на Почтовой площади находятся под контролем местной власти, информирует заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Спасибко.

"Финансирование в размере 27 миллионов гривень город выделил. Но для подготовки качественной консервации участка и подробной концепции будущего музея археологам нужно время. Этот фактор нужно учитывать", – цитирует А.Спасибко пресс-служба КГГА в пятницу.

По его словам, работы на Почтовой площади сопряжены с некоторыми техническими сложностями по сохранению и музеефикации участка исторического прибрежного квартала XI-XII веков. В частности, речь идет о сохранении баланса строительных и археологических работ, но они "никоим образом не повлияют на конечный результат - создание музея".

За строительные и реставрационные работы, ведущиеся по проекту, разработанному для инвестора ООО "Хенсфорд-Украина" отвечает компания ООО "Проектные системы ЛТД", совместно с ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций" (ГП ГНИИСК).

Помимо осуществления работ по реконструкции, ведется мониторинг состояния близлежащих зданий, которые, по информации ГП ГНИИСК, находятся в исправном состоянии.