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03:03 23.09.2017

Будапештский меморандум не предоставлял Украине гарантий защиты ее территориального суверенитета со стороны подписантов – эксперты

По мнению иностранных экспертов, Будапештский меморандум не предоставлял Украине гарантий защиты ее территориального суверенитета со стороны подписантов, сообщает "Голос Америки".

"В пятницу в аналитическом центре Atlantic Council (США) состоялась дискуссия "Должны ли США вооружать Украину". В ней принимали участие ведущие эксперты-международники, включая бывшего посла США в Украине Джона Хербста и бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу", – говорится в сообщении на сайте интернет-издания в пятницу вечером

Иностранные эксперты пришли к выводу, что, Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, на самом деле не предоставлял Украине гарантий защиты ее территориального суверенитета со стороны подписантов.

Вице-президент исследовательского центра Charles Koch Institute Уильям Руґер считает, что гарантий предоставления какой-либо защиты в меморандуме нет.

У.Руґер сослался на слова Строуба Тэлбота, который сейчас является вице-президентом центра Brookings Institution, а в прошлом был заместителем Государственного секретаря США и возглавлял переговоры по поводу Будапештского меморандума. Он буквально сказал: "Это не означает, что США готовы прийти на помощь Украине, если на нее будет осуществлено военное нападение".

"Кроме того, такие эксперты, как Иво Даалдер и Майк Огенлон указывали, что даже статья 5-Устава НАТО ничего конкретно не гарантирует. Можно хоть жесткое заявление сделать в ответ на нападение на одну из стран-членов Альянса", - отметил У.Руґер.

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