Порошенко: платформа G7 может стать площадкой в вопросе возвращения Крыма

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на помощь стран Большой семерки в вопросе возвращения Крыма под суверенитет Украины.

"Я рассматриваю платформу Большой Семерки (G7), как ту платформу, которая будет способствовать нашим усилия, международной группы друзей по прекращению оккупации Крыма", - сказал П.Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в пятницу в Торонто.

П.Порошенко отметил, что Украина рассчитывает на Канаду во время ее председательствования в G7 (c 2018 г. – ИФ) и рассчитывает на нее. "Благодаря председательствованию в G7 Канада может сыграть еще более важную роль в обеспечении мира и стабильности в Украине и Европе", считает П.Порошенко.