Следствие по делу о пожаре в детском лагере "Виктория" ведется по трем статьям

Следствие по делу о пожаре в детском лагере "Виктория", в котором погибли дети, ведется по трем статья Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил в эфире телеканала "Думская ТВ" в пятницу начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, речь идет о ст.270 (нарушение требований пожарной безопасности), 366 (служебный подлог) и 367 (служебная халатность).

Он отметил, что данные статьи предусматривают разную степень ответственности для фигурантов, но пообещал наказание для всех виновных.

"Никто ответственности не избежит, независимо от ранга, звания и должности. Если виноват - то понесет ответственность", - подчеркнул Д.Головин.

При этом на вопрос о судьбе 23-летней вожатой, которая по документам была оформлена как ответственная за пожарную безопасность в лагере, Д.Головин ответил, что ее вина, скорее, формальная.

"Я не думаю, что у нее будет реальный срок", - сказал он, призвав при этом политиков, в т.ч. киевских, не спекулировать на виновности в случившемся тех или иных лиц.

Кроме того, Д.Головин рассказал, что версия с поджогом лагеря следствием уже не рассматривается. Таким образом, у следствия осталось две версии причины случившегося: нарушение правил противопожарной безопасности и возгорание электрических приборов.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. В четверг начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет сообщил на своей странице в Facebook, что полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, согласно которой идентифицированы останки всех троих девочек.