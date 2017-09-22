Порошенко: Канада поддерживает Украину в политике безопасности и обороны

Украина чувствует поддержку Канады в вопросе безопасности и обороны, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Друзья познаются в беде. И все время мы чувствуем плечо Канады, в том числе в политике безопасности и обороны", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

По словам П.Порошенко, канадские инструкторы и военные помогают в тренировках украинских коллег.

"Также мы благодарны канадским друзьям за поддержку в проведении реформ", - написал лидер Украины.