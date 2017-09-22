В Торонто начались украинско-канадские переговоры в расширенном составе – Цеголко

В Торонто проходят украинско-канадские переговоры в расширенном составе, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Начались украинско-канадские переговоры в расширенном составе", – написал он на своем акаунте в Twitter в пятницу вечером.

Ранее проходили переговоры президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По информации пресс-службы президента Украины, запланированы встречи П.Порошенко с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.

Президент Украины также примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать Национальная сборная Украины.

Кроме того, запланирована встреча президента с представителями украинских организаций Канады.