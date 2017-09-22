События

22:45 22.09.2017

В Канаде начались переговоры Порошенко и Трюдо – Цеголко

В Торонто начались переговоры президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"В Торонто стартовали переговоры президента Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо", – написал он на своем акаунте в Twitter в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что 22-23 сентября президент Украины П.Порошенко осуществит рабочий визит в Канаду.

По информации пресс-службы президента Украины, запланированы встречи П.Порошенко с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.

Президент Украины также примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать Национальная сборная Украины.

Кроме того, запланирована встреча президента с представителями украинских организаций Канады.

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Интерфакс-Украина
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