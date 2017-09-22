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21:38 22.09.2017

Украина разочарована решением президента Румынии отменить визит - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование решением президента Румынии Клауса Йоханниса отменить свой визит в Украину из-за несогласия с принятым ранее украинским парламентом закона "Об образовании", сообщает интернет-издание "Украинская Правда".

"Украина разочарована решением президента Румынии Клауса Йоханниса отменить визит в Украину из-за принятого Верховной Радой закон "Об образовании", – заявила пресс-секретарь МИД Украины в комментарии AFP сообщает "Украинская Правда" в пятницу вечером.

Представительница украинского министерства подтвердила, что визит К.Йоханниса, который должен был состояться в октябре, был отменен.

"Мы разочарованы тем, что румынская сторона не хочет, чтобы лидеры имели диалог", - сказала она.

Ранее румынский парламент принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, после принятия Верховной Радой закона "Об образовании".

Глава МИД Украины Павел Климкин 19 сентября заверил Румынию, что образовательный закон поможет меньшинствам самореализоваться.

Напомним, накануне венгерский парламент единогласно осудил украинский закон об образовании.

Вместе с тем, Украина выразила готовность направить на экспертизу Совета Европы языковую статью образовательного закона.

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Интерфакс-Украина
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