События

20:30 22.09.2017

По факту ЧП на складе в/ч ВСУ возбуждено производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества"

По факту пожара на поле у н.п.Малоянисоль (Никольский р-н, неподалеку от Мариуполя) с последующим возгоранием и детонацией боеприпасов на складе одной из воинских частей ВСУ возбуждено уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.

"По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры области", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области.

Вместе с тем, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в своей странице в Фейсбук сообщил, что населенный пункт уже подключили к электроснабжению. При этом газ остается отключен, "но в системе его хватит до утра".

Всего уже, по его словам, "ликвидировано шесть очагов возгорания вокруг населенного пункта".

Ранее в Нацполиции Украины сообщали, что правоохранители оцепили территорию и обеспечивают ее охрану, чтобы люди не попали в огненную ловушку, а спасатели ГСЧС борются с огнем. "Данных о пострадавших на данный момент нет", - информируют в правоохранительном ведомстве.

При этом в Оперативном командовании "Юг" со ссылкой на командование венной части, где произошло ЧП, сообщили, что "неизвестными гражданскими лицами был совершен поджог поля рядом с территорией части". "Огонь перекинулся на склады хранения боеприпасов, в результате чего они начали детонировать. Командованием и личным составом части осуществлены все мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия", - отмечают в командовании "Юг".

По данному факту проводится служебное расследование. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и Национальной полиции Украины.

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Интерфакс-Украина
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