Лесной пожар в Харьковской области охватил около 70 га, в тушении огня задействован самолет

Площадь пожара в Красноградском лесничестве (Харьковская обл.) в результате ветреной погоды по состоянию на 18:00 пятницы увеличилась до 70 га, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В течение последних двух часов лесной пожар распространился на площадь около 70 га (из них около 50 га верхового пожара) и охватила 126-й, 127-й, 156-й и 118-й кварталы лесного массива. Этому способствовала ветреная погода", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области в пятницу.

Сейчас принимаются меры по прекращению продвижения огня к населенным пунктам

К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС в количестве 27-ти отделений на автоцистернах, 3 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградского района, а также 200 человек личного состава ГСЧС и 25 работников лесхоза.

Также к месту пожара направлены 60 курсантов и 10 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины.

В 17:20 из г.Нежин к месту происшествия вылетел пожарный самолет АН-32. В 17-35 он осуществил первый сброс воды.

Как сообщалось, пожар на территории 126-го квартала Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренька (Харьковская обл.) возник в пятницу днем.