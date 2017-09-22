В связи с детонацией боеприпасов на военном складе под Мариуполем нет необходимости эвакуировать местное население

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский сообщил, что в связи со взрывами боеприпасов на загоревшемся складе одной из воинских частей в н.п.Малоянисоль (Никольский р-н, неподалеку от Мариуполя) нет необходимости в эвакуации местного населения, поселок отключен от газа.

"Загорелись склады с боеприпасами. Как сообщают мне спасатели, сообщение о возгорании в ГСЧС поступило в 15:14, в 15:45 на место прибыло первое подразделение. В 16:00 боеприпасы начали взрываться. По состоянию на сейчас интенсивность взрывов уменьшилась", - сообщил он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Вместе с тем П.Жебривский отметил, что обломки от снарядов частично летят в сторону поселка. Однако информация о пострадавших не поступала.

"Люди находятся в подвалах. Необходимости эвакуации местного населения нет. Поселок отключен от газа, но подключен к электроснабжению", - сообщил П.Жебривский.

Он уточнил, что сейчас на месте происшествия работает штаб: представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиция, руководитель сектора М, военная прокуратура. Всего на месте работает 280 представителей различных служб и 53 единицы техники.

Причины трагедии выясняются.