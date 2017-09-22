События

18:55 22.09.2017

Угрозы жизни местных жителей и военнослужащих из-за ЧП на складах в/ч под Мариуполем нет

Пожар в сельскохозяйственном поле с последующим перекидыванием огня на территорию склада одной из воинских частей Вооруженных сил Украины неподалеку от Мариуполя (Донецкая обл.) и детонацией хранящихся в нем боеприпасов не угрожают жизни местных жителей и военнослужащих ВСУ, сообщает Оперативное командование "Юг" со ссылкой на командование данной в/ч.

"Угрозы жизни местных жителей и военнослужащих по их (командования части – ИФ) словам нет, завершаются мероприятия по локализации последствий пожара", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования "Юг" в пятницу вечером.

В обнародованном сообщении со ссылкой на предварительную информацию командования данной военной части, "неизвестными гражданскими лицами был совершен поджог поля рядом с территорией части"

"Огонь перекинулся на склады хранения боеприпасов, в результате чего они начали детонировать. Командованием и личным составом части осуществлены все мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия", - отмечают в оперативном командовании "Юг".

По данному факту проводится служебное расследование. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и Национальной полиции Украины.

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Интерфакс-Украина
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