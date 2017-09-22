Боевики в зоне АТО в пятницу применяли 120-миллиметровые минометы

Боевики в зоне проведения АТО в пятницу начали применять минометы калибра 120 и 82 миллиметра, один украинский военнослужащий получил ранение возле Невельского, сообщили в штабе АТО.

"В районе проведения АТО боевики не прекращают обстрелы украинских позиций. Если вчера враг в светлое время суток придерживался режима тишины, то сегодня пророссийские наемники применяли как гранатометы, так и минометы различных калибров", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Так, по информации штаба, на приморском (мариупольском) направлении около 13:00 боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и вблизи Талаковки.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования несколько раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал Авдеевскую промзону и подступы к Зайцево.

"Около 9:00 в результате вражеского огня из стрелкового оружия у Невельского получил ранение один украинский защитник. Сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сводке.

На луганском направлении зафиксирован один обстрел - ночью боевики выпустили две мины калибра 82 миллиметра и били из гранатомета вблизи Крымского.