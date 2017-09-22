Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности - Минкульт

(Список подается на языке оригинала)

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопросторуУкраїни» Служба безпеки України надала Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України, а саме:

1. Айгумов Айгум Ельдарович

2. Бабкіна Надія Георгіївна (з 20.09.17)

3. Батуріна Олена Миколаївна

4. Безруков Сергій Віталійович

5. Бєлоцерковська Катерина Іванівна

6. Бистрицька Еліна Авраамівна

7. Бльоданс Евеліна Вісвальдівна

8. Богачова Ірина Петрівна

9. Бондарчук Наталія Сергіївна

10. Бондарчук Федір Сергійович

11. Бородай Олександр Юрійович

12. Бортко Володимир Володимирович

13. Боярський Михайло Сергійович

14. Бурляєв Микола Петрович

15. Булаткін Єгор Миколайович (з 20.09.17)

16. Варлей Наталія Володимирівна

17. Василевський Олександр (з 20.09.17)

18. Віхлянцев Руслан Едуардович (з 20.09.17)

19. Газманов Олег Михайлович

20. Гальцев Юрій Миколайович

21. Гафт Валентин Йосипович

22. Гергіїв Валерій Абисалович

23. Гостюхін Володимир Васильович

24. Говорухін Станіслав Сергійович (з 20.09.17)

25. Грачевський Борис Юрійович

26. Гришковець Євген Валерійович (з 20.09.17)

27. Дем’ян Іван Костянтинович (з 20.09.17)

28. Дерст Фред

29. Депардьє Жерар

30. Зайцев Андрій Миколайович

31. Зайцева Надія Андріївна

32. Інін Аркадій Якович

33. Каліна Віктор Володимирович

34. Кара Юрій Вікторович

35. Карпов Сава Валерійович

36. Клебанов Ігор Семенович

37. Клюєв Борис Володимирович

38. Кобзон Йосиф Давидович

39. Коваленко Андрій Олексійович

40. Кокшаров Дмитро Михайлович

41. Кочетков Олексій Володимирович

42. Кравцов Павло Євгенович (з 20.09.17)

43. Кузьміна Віра Кузьмінічна (з 20.09.17)

44. Кучеренко Володимир Олександрович

45. Кустуриця Емір (з 20.09.17)

46. Лаврентьєв Клім Анатолійович

47. Лановий Василь Семенович

48. Лебединський Віктор Вікторович

49. Лепсверідзе Григорій Вікторович

50. Лещенко Лев Валер’янович

51. Ліванов Аристарх Євгенійович

52. Лужина Лариса Анатоліївна

53. Лунгін Павло Семенович

54. Майданов Денис Васильович

55. Марчуков Андрій Владиславович

56. Маховиков Сергій Анатолійович

57. Махров Олексій Михайлович

58. Мгоян Заріфа Пашаєвна

59. Медведєв Олександр Володимирович (з 20.09.17)

60. Мельнікова Анастасія Рюріковна

61. Мерзлікін Андрій Ілліч(з 20.09.17)

62. Михайлов Олександр Якович

63. Мілованов Леонід Петрович

64. Міров Натан(з 20.09.17)

65. Міхал Павінські

66. Моріхіро Івата

67. Мунібаєв Руслан Рушанович

68. Назаров Юрій Володимирович

69. Нагібін Денис Олегович

70. Нестеренко Василь Ігоревич

71. Назмутдинов Булат Венерович

72. Новік Вадим Валерійович(з 20.09.17)

73. Нурієв Давид Борисович(з 20.09.17)

74. Охлобистін Іван Іванович

75. Олійник Олексій Олексійович

76. П’єха Станіслав Пятрасович

77. Палей Андрій Єдуардович

78. Панін Олексій Вячеславович(з 20.09.17)

79. Панкратов Олександр Васильович

80. Паталах Артур Михайлович

81. Пєвцов Дмитро Анатолійович (з 20.09.17)

82. Пєнкін Сергій Михайлович

83. Перфілова Валерія Юріївна

84. Петров Юрій Олексійович

85. Поляков Юрій Михайлович

86. Порєченков Михайло Євгенович

87. Пригожин Йосиф Ігорович

88. Расторгуєв Микола В’ячеславович

89. Розенбаум Олександр Якович

90. Рой Джонс (молодший)

91. Самойлов Вадим Рудольфович

92. Сігал Стівен (з 20.09.17)

93. Смирнов Олександр Олександрович

94. Стариков Микола Вікторович

95. Стеблов Євген Юрійович

96. Табаков Олег Павлович

97. Тализіна Валентина Іларіонівна

98. Тамбіянц Юліан Григорович

99. Теличкіна Валентина Іванівна

100. Трофімов Сергій В’ячеславович

101. Тюріна Ірина Анатоліївна(з 20.09.17)

102. Федоров Євген Олексійович

103. Хазін Михайло Леонідович

104. Харатьян Дмитро Вадимович

105. Холмогоров Єгор Станіславович

106. Цапник Ян Юрійович (з 30.12.16)

107. Черніков Микита Олегович (з 20.09.17)

108. Чичеріна Юлія Дмитрівна

109. Чурсіна Людмила Олексіївна (з 20.09.17)

110. Церетелі Зураб Костянтинович (з 20.09.17)

111. Цискарідзе Микола Максимович (з 20.09.17)

112. Шахназаров Карен Георгійович

По мірі надходження до Міністерства культури від Служби безпеки України звернень щодо розширення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, інформація на сайті буде оновлюватись.