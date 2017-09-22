С территории армейского склада, где детонируют боеприпасы, идет эвакуация личного состава

В настоящее время идет эвакуация личного состава одной из дислоцированных в Донецкой области воинских частей, на складе которой в Никольском районе области из-за горящего поблизости поля начали детонировать боеприпасы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сейчас идет эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара", - говорится в обнародованном в пятницу вечером на сайте оборонного ведомства сообщении.

В Минобороны уточнили, что в пятницу, около 15.00, вблизи н.п. Новоянисоль во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло перекидывание пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в указанном районе, в результате чего на объекте возник пожар.

Ранее в Нацполиции Украины сообщали, что правоохранители оцепили территорию и обеспечивают ее охрану, чтобы люди не попали в огненную ловушку, а спасатели ГСЧС в настоящий момент борются с огнем. "Данных о пострадавших на данный момент нет", - информируют в правоохранительном ведомстве.