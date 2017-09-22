События

18:03 22.09.2017

Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области

Около 16.20 пятницы на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль (Никольского района Донецкой области) произошел взрыв, данных о жертвах и пострадавших в настоящее время нет, а полиция Донетчины совместно с военной прокуратурой проводят проверку.

"На место происшествия направлены сотрудников ГСЧС. Полицейские окружили опасный район и обеспечивают его охрану. По предварительным данным, пожар возник в поле. Сейчас спасатели борются с огнем… Правоохранители оцепили территорию, чтобы люди не попали в огневую ловушку. Данных о пострадавших на данный момент нет", - сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В полиции отметили, что информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.

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Интерфакс-Украина
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