Миссия ОБСЕ установила на КПВВ "Марьинка" камеру видеонаблюдения

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ установила на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" Донецкой области камеру видеонаблюдения, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня на линии разграничения.

"К камерам видеонаблюдения, которые уже используются, добавилась еще одна - на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" (Донецкая область)", - сказано в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центр штаба АТО в соцсети Фецсбук в пятницу.

В сообщении отмечается, что установка дополнительной видеокамеры СММ ОБСЕ будет способствовать "эффективному круглосуточному мониторингу режима прекращения огня, который нарушается незаконными вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей".