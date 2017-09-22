Минувшая ночь в Киеве побила температурный рекорд за 137 лет

Минувшая ночь в Киеве была самой теплой для этих суток на протяжении 137 лет наблюдений, сообщила Центральная геофизическая лаборатория им. Б.Срезневского.

"22 сентября в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений", - сообщается на сайте лаборатории в пятницу.

В эту ночь температура воздуха не опустилась ниже +19,3°С, что на 4,0°С теплее, чем в 1975 году, указали в лаборатории.

В целом среднесуточная температура в столице на 7,0°С превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля.