В Боярке Киевской области на крыше дома произошел взрыв

В Боярке (Киевская обл.) в ночь на пятницу на крыше дома произошел взрыв неустановленного предмета, потерпевших и серьезных повреждений здания нет, сообщили в Главном управлении Нацполиции области.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе областной полиции, под утро пятницы в доме по ул.Газовая жильцы услышали хлопок и сначала подумали о проблемах газового оборудования. Впоследствии оказалось, что сработало неустановленное взрывное устройство.

"Пока нельзя однозначно сказать, что именно это было. В результате взрыва на крыше осталось небольшое повреждение. Потерпевших нет", - сказали в пресс-службе.

При этом в главке отметили, что это 30-квартирный жилой дом, не до конца заселенный, в квартире, над которой произошел взрыв, никто не живет.

В полиции допустили, что речь не идет о взрыве снаряда, поскольку повреждения от взрыва незначительные.

В настоящее время полиция определяет квалификацию произошедшего.