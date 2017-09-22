СБУ перекрыла многомиллионные поставки продуктов в ОРДЛО

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли механизм многомиллионных поставок продуктов питания в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), деньги от которых направлялись на финансирование терроризма.

Как сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook, правоохранители установили, что для осуществления нелегальных поставок была использована схема "прерванного транзита" через Россию.

Для закупок продуктов у отечественных производителей организаторы использовали реквизиты 15 фиктивных предприятий якобы для дальнейшего "экспорта" продуктов в страны Ближнего Востока. Сотрудники СБУ выяснили, что после пересечения российско-украинской границы, товар следовал на временно неконтролируемые Киевом территории Донецкой и Луганской областей.

С начала 2017 года злоумышленникам удалось перевезти таким образом в ОРДЛО продукции на более чем 5 млн грн.

По информации спецслужбы, деньги, полученные от реализации продукции, шли главарям террористических организаций, и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

Продолжаются первоочередные следственные действия.