Посольство США заинтересовалось расследованием дела о хищении средств при строительстве "Источника нейтронов"

Посольство США обратит внимание на расследование дела, открытого Генеральной прокуратурой Украины по факту хищения средств при строительстве ядерной установки "Источник нейтронов", заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мила Йованович.

"Мы об этом ничего не знали, но спасибо большое, что вы рассказали об этом случае. Мы обратим на него внимание", - сказала М.Йованович на брифинге в Харькове в пятницу, отвечая на вопрос, известно ли ей о ходе расследования дела о хищении средств при строительстве ядерной установки.

Она отметила также, что для США очень важно, каким образом расходуются деньги американских налогоплательщиков, выделенные в рамках сотрудничества с Украиной.

"Мы ценим свое сотрудничество с Харьковским регионом, как и со всей Украиной. Безусловно, нас интересует то, каким образом расходуются деньги американских налогоплательщиков. Поэтому мы хотим, чтобы те деньги, которые приходят сюда, в Украину, расходовались тем способом, который был предусмотрен", - сказала М.Йованович.

Как сообщалось, в апреле 2010 года в ходе визита в США президент Виктор Янукович пообещал, что Украина избавится от высокообогащенного урана при технической и финансовой помощи США. В рамках реализации двусторонних договоренностей Украина получила от США эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование. Кроме этого, США выделили средства на строительство ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" на базе ННЦ "Харьковский физико-технический институт".

1 июня 2017г. Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении служебных лиц Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", ООО "Торгово-закупочное предприятие "Торгсервис", ООО "Производственный комплекс "Свет шахтера", ООО "Стальконструкция", ООО "Стальконструкция ЛТД", которые в период 2012-2017г.г. злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору со служебными лицами субподрядных организаций и других субъектов хозяйствования, используя поддельные документы, осуществили растрату средств, выделенных правительством США на строительство ядерной установки "Источник нейтронов", в особо крупных размерах, путем их перечисления субъектам хозяйствования с признаками фиктивности.