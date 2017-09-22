Следователи засекретили решения судов в деле Шеремета

Главное следственное управление Национальной полиции Украины заявляет, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Как сообщает "Украинская правда" в пятницу, об этом идет речь в ответе Следственного управления Нацполиции на запрос издания относительно постановления по ограничению доступа ко всем решениям суда по этому делу.

"Упомянутое в вашем запросе постановление вынесено в уголовном производстве с целью защиты жизни, жилья, здоровья и имущества лиц, которые участвуют в уголовном судопроизводстве, а также для обеспечения проведения надлежащего расследования и недопущения утечки информации, которая может навредить досудебному расследованию", - сказано в ответе.

При этом в управлении отказались сообщать любые подробности развития расследования. "На сегодня досудебное расследование продолжается и на данном этапе разглашение сведений негативно повлияет на результаты его проведения", - говорится в ответе.

В то же время следователи не ответили на вопрос издания, почему такое постановление появилось через год после убийства.

На вопрос, о каких именно лицах, участвующих в уголовном судопроизводстве, идет речь, в пресс-службе Нацполиции уточнили, что это "все без исключения лица, задействованные в процессе: и свидетели, и следователи, и судьи".

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.