Между Порошенко и Трампом установилось настоящее доверие – Чалый

В ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом между главами государств установилось настоящее доверие, сообщает посол Украины в США Валерий Чалый.

"Полноформатная встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента США Дональда Трампа важна не только тем, что лидеры двух стран обсудили достигнутые результаты и наметили следующие стратегические шаги партнерства, но и особой атмосферой и установлением настоящего доверия", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом удалось обсудить все важные вопросы текущей повестки дня, заявил посол Украины в США Валерий Чалый журналистам в Нью-Йорке по итогам встречи глав государств в четверг.