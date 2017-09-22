Саммит ЕС обсудит в Эстонии будущее цифровых технологий

Эстонию 29 сентября посетят главы государств и правительств Европейского союза, чтобы принять участие в самом значимом мероприятии в рамках председательства страны в ЕС: саммите Совета ЕС по вопросам цифровых технологий.

По этому случаю в Таллинн приедут руководители институтов Евросоюза, главы государств и правительств ЕС, сообщила в пятницу газета "Постимеэс" (Postimees).

По ее данным, свой визит к настоящему моменту официально подтвердили среди прочих канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнекр, президент Европарламента Антонио Таяни и председатель Европейского совета Дональд Туск. Часть гостей пока официально не подтвердили свой визит. Среди них, например, президент Франции Эммануэль Макрон.

Встреча состоится в будущую пятницу, но гости прибудут в Эстонию за день до нее и в предстоящий четверг за ужином в неформальной беседе обсудят актуальные вопросы. Наряду с официальной программой состоится ряд двусторонних встреч.

"Целью встречи на высшем уровне является обсуждение планов цифровых инноваций с тем, чтобы Европы оставалась в первых рядах технологического развития и смогла в предстоящие годы стать всемирным дигитальным лидером", - пояснили "Интерфаксу" в председательстве Эстонии в ЕС.

На встрече предполагается разработать долгосрочную перспективу (до 2025 года) дигитального развития, охватывающую такие сферы, как надежность, доверие, безопасность, электронные выборы, промышленность, экономику и общество.