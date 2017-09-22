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08:02 22.09.2017

Иран желает сохранить за собой возможность возобновления разработки ядерного оружия - Тиллерсон

Иран желает сохранить за собой вариант возобновления разработки ядерного оружия, необходимо больше усилий со стороны всех стран, считает Госсекретарь СШ Рекс Тиллерсон.

"Иран избрал свой путь разработки ядерного оружия в нарушение собственных обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ИФ) и многочисленных резолюций СБ ООН. Иран желает сохранить за собой вариант возобновить такую работу в будущем", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

По его словам, "Иран спонсирует международный терроризм, разрабатывает ракетные системы, средства доставки ядерного оружия и дестабилизирует своих соседей".

"Необходимо больше действий со стороны всех нас", - заявил Р.Тиллерсон.

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